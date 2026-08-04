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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 35 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, а також здійснили 84 авіаційні удари, під час яких скинули 258 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 712 дронів-камікадзе та здійснили 3251 обстріл позицій Сил оборони й населених пунктів.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну авіабомбу та здійснив 69 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці та у напрямках Ізбицького, Лимана, Волохівки й Паламарівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Відбулося дві атаки російських військ у районі Петропавлівки та у напрямку Шийківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти дев'ять разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районі Зарічного та у напрямках Дробишевого, Ставків і Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 22 штурмові дії у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки, а також у напрямках Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські загарбники здійснили дві атаки в районі Федорівки Другої та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 35 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, а також у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 22 штурмові дії противника. Бої точилися в районах Котлиного, Удачного та Новомиколаївки, а також у напрямках Нового Шахового, Шевченка, Матяшевого, Василівки, Мирного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники здійснили дві атаки у напрямку населеного пункту Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 13 атак у напрямках Воздвижівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Цвіткового, Чарівного, а також у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у напрямку Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ фронт війна

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