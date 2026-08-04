Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії

Серед основних версій – порушення правил під час перевезення боєприпасів та можлива диверсія

Працівники Державного бюро розслідувань провели першочергові слідчі дії після неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Наразі слідство перевіряє дві основні версії трагедії: порушення правил під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ДБР.

За даними слідства, вибух на військовому об'єкті на околиці Хмельницького стався 31 липня близько 11:55. Після першого вибуху розпочалася масштабна детонація боєприпасів, яка тривала майже до кінця дня.

Станом на 3 серпня п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередньою інформацією, у момент вибуху вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошукових робіт уже виявлено фрагменти тіл, які направили на судово-медичну та молекулярно-генетичну експертизи для встановлення осіб загиблих.

Одна з версій слідства полягає в тому, що причиною першого вибуху могло стати порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, що спричинило подальшу детонацію. Водночас правоохоронці також перевіряють версію диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння.

Унаслідок вибухів травми різного ступеня тяжкості отримали восьмеро військовослужбовців. За інформацією слідства, загрози їхньому життю немає. Даних про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, вилучили документацію щодо зберігання, перевезення і розвантаження боєприпасів, а також провели попередній огляд місця події після припинення детонації. Рятувальники продовжують розмінування території навколо військового об'єкта та фіксують пошкодження житлових будинків і комунального майна.

Попередньо кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. В обласній військовій держадміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби.

Через інцидент у місті тимчасово змінили схеми руху окремих автобусних маршрутів.

Згодом з'ясувалося, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

Як повідомлялося, внаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Інформації про загиблих наразі немає.