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ЗСУ перейшли у наступ на Куп'янському напрямку – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ перейшли у наступ на Куп'янському напрямку – ISW
Російський наступ під Куп'янськом зіткнувся з контратаками ЗСУ
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Американські аналітики не підтвердили заяви російських військ про просування під Куп'янськом та повідомили про контратаки Сил оборони

Сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, 2 та 3 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Російські військові блогери заявляли, що окупанти нібито просунулися до центральної частини Куп'янська, на південь від Радьківки, а також у районі Куп'янська-Вузлового.

Крім того, російська сторона стверджувала, що українські військові проводять контратаки на околицях Куп'янська, а бої тривають за міст через річку Оскіл у Куп'янську-Вузловому. Водночас ISW зазначає, що не виявив жодних підтверджень просування російських військ на цій ділянці фронту.

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Американські аналітики також звернули увагу на повідомлення українського військового оглядача Юрія Бутусова про знищення російської колісної самохідної артилерійської установки 2С44 «Гіацинт-К» на Куп'янському напрямку. За його словами, це лише другий підтверджений випадок знищення цієї системи від початку повномасштабного вторгнення.

Речник 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимир Дегтярьов повідомив, що українські військові одночасно проводять у Харківській області дві операції: оборонну – на півночі та сході від Харкова, а також наступальну – на Куп'янському напрямку.

За його словами, метою наступальних дій є відтиснення російських військ від державного кордону та збереження повного вогневого контролю над Куп'янськом і наземними маршрутами, якими противник перекидає підкріплення.

Дегтярьов також заявив, що російським військам бракує особового складу, тому підстав очікувати прориву української оборони на Харківщині наразі немає. Водночас він зазначив, що окупанти активно застосовують керовані авіабомби, оскільки Україна поки не має достатніх можливостей для знищення літаків, які завдають таких ударів.

Нагадаємо, раніше ISW повідомив, що російські війська не змогли досягти підтвердженого просування на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. За оцінкою аналітиків, українські військові успішними контратаками зірвали наступальні дії противника.

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Теги: Харківщина Куп'янськ ЗСУ війна окупанти росія Україна

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