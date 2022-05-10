Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом
Область тепер має товаришку в США
Вперше в історії прийнято таке рішення
Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
«Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час», – написав Гамалій.
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