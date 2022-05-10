Область тепер має товаришку в США

Вперше в історії прийнято таке рішення

Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час», – написав Гамалій.

Раніше стали відомі деталі евакуації в Хмельницький: ціни на оренду житла і безкоштовні варіанти.

Волонтери Хмельницького кажуть, що ніхто не залишиться на вулиці.

Нагадаємо, 30 березня Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому: ситуація у місті.

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