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    Події в Україні

    Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом

    Область тепер має товаришку в США - Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом

    Область тепер має товаришку в США

    фото з відкритих джерел

    Вперше в історії прийнято таке рішення

    Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

    «Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час», – написав Гамалій.

    Раніше стали відомі деталі евакуації в Хмельницький: ціни на оренду житла і безкоштовні варіанти.

    Волонтери Хмельницького кажуть, що ніхто не залишиться на вулиці.

    Нагадаємо, 30 березня Росія завдала ракетні удари по Хмельницькому: ситуація у місті.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом