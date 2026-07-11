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Сили оборони атакували російський полігон «Кальміуське» на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони атакували російський полігон «Кальміуське» на Донеччині
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються
колаж: Генштаб (ілюстративний)

Уражено низку військових цілей РФ

10 липня та в ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено загальновійськовий полігон «Кальміуське» у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Білгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області. Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області.

Уточнено результати попередніх уражень:

  • 27 червня 2026 року – оціночні прямі збитки від ураження АТ «ФНВЦ «Титан-Барикади» у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять $105 млн.
  • 4 липня 2026 року – внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено два резервуари РВС-3000, чотири резервуари РВС-10000, один резервуар РВС-15000, один резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.
  • 6 липня 2026 року – внаслідок ураження НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.
  • 8 липня 2026 року – внаслідок ураження аеродрому «Борисоглебськ» у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 куб. м.
  • 8 липня 2026 року – внаслідок ураження НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.
  • 10 липня 2026 року – внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

Також у ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам РФ в акваторії Азовського моря.

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Теги: війна Генштаб втрати

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