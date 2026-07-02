Атака на Україну: мапа орієнтовного маршруту ракет та дронів

РФ застосувала більше 50 ракет проти України

У Києві є загиблі та постраждалі через атаку РФ

Уночі російська терористична армія масовано атакувала Україну. Основний напрямок удару – Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Зазначається, що ворог масовано атакував Київ та інші міста України. За даними моніторингового пабліка, було застосовано понад 50 ракет та понад 70 реактивних БпЛА.

«Ми намалювали мапу на якій видно приблизний маршрут БпЛА та ракет під час сьогоднішньої атаки», – йдеться у підписі до мапи.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

Як повідомлялося, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.