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Удар по Запоріжжю: загинула людина, 5-річна дитина – у важкому стані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Удар по Запоріжжю: загинула людина, 5-річна дитина – у важкому стані
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 28 червня 2026 року
фото: Нацполіція

Ворог завдав удару керованими авіабомбами

Унаслідок удару керованих авіабомб (КАБ) по Запоріжжю поранені восьмеро осіб. Одна людина – загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та місцеве медіа «П'ята редакція».

Голова Шевченківської районної адміністрації Федір Маєр розповів місцевим журналістам про наслідки атаки. За його словами, ворог завдав удару керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, зафіксовано два влучання.

За даними Федорова, наразі відомо також про вісьмох постраждалих. Серед них – дитина у важкому стані.

Пошкоджено житлові будинки: у багатоповерхівках вибиті вікна та двері, у приватному секторі триває обстеження. Попередньо, пошкоджень можуть зазнати близько 20 будинків, три оселі зруйновані.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 28 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. Відомо про руйнування та пожежу. Раніше також повідомлялося про двох поранених.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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