Удар по Запоріжжю: загинула людина, 5-річна дитина – у важкому стані
Ворог завдав удару керованими авіабомбами
Унаслідок удару керованих авіабомб (КАБ) по Запоріжжю поранені восьмеро осіб. Одна людина – загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та місцеве медіа «П'ята редакція».
Голова Шевченківської районної адміністрації Федір Маєр розповів місцевим журналістам про наслідки атаки. За його словами, ворог завдав удару керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, зафіксовано два влучання.
❗️Є загиблий унаслідок російських КАБів по Запоріжжю, – голова Шевченківської районної адміністрації Федір Маєр
Попередньо, пошкоджень можуть зазнати близько 20 будинків. Три оселі – зруйновані. pic.twitter.com/YGliE3RrTr
За даними Федорова, наразі відомо також про вісьмох постраждалих. Серед них – дитина у важкому стані.
Пошкоджено житлові будинки: у багатоповерхівках вибиті вікна та двері, у приватному секторі триває обстеження. Попередньо, пошкоджень можуть зазнати близько 20 будинків, три оселі зруйновані.
😢Уже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя – ОВА
Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані. pic.twitter.com/h4DuEZ62wj
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, вранці 28 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. Відомо про руйнування та пожежу. Раніше також повідомлялося про двох поранених.
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