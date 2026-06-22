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NYT: Політика Трампа в Ірані відштовхнула майже всіх союзників США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Політика Трампа в Ірані відштовхнула майже всіх союзників США
Трамп не радився з союзниками перед нападом на Іран
фото: The New York Times

Війна з Іраном послабила позиції США у світі, тому почав діяти Китай та забирати роль «головного» на себе

Війна в Ірані наближається до крихкого завершення, проте її результати виявилися мінімальними для США. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Сполучені Штати опинилися у слабшому становищі, ніж до конфлікту, оскільки президент Дональд Трамп намагався діяти самостійно, залучившись підтримкою лише Ізраїлю. Трамп не звернувся за схваленням до Ради Безпеки ООН, що зробило війну незаконною з самого початку та зробило її неприйнятною для традиційних союзників. Він також не консультувався з партнерами в регіоні, сподіваючись лише на військову міць та бомбардування.

Іран відповів незаконним закриттям Ормузької протоки, погрозами кораблям та запусками безпілотників і ракет по сусідах. Коли президент Трамп нарешті спробував створити ширшу коаліцію, було вже запізно, і навіть союзники по НАТО відмовилися приєднуватися до цієї кампанії.

Багато давніх партнерів США взагалі закрили свій повітряний простір і бази для американських військ. Іспанія відмовила у прольоті та використанні спільних баз, Франція заборонила проліт літаків із військовим постачанням для Ізраїлю, а Італія та Швейцарія також запровадили обмеження. Велика Британія дозволила використовувати свої бази виключно для оборонних операцій, а прем'єр-міністр Кір Стармер чітко заявив, що країна не братиме участі в наступальних діях США та Ізраїлю. Ця ситуація підкреслила глобальну проблему стратегії Трампа, який порушує міжнародні правила, створені самими ж Сполученими Штатами після Другої світової війни для збереження миру та забезпечення домінування долара.

Адміністрація Трампа неодноразово порушувала Статут ООН не лише в Ірані, а й у Венесуелі та під час смертельних ударів по суднах у Карибському басейні.

Поки США відмовляються від світового лідерства, їхнє місце активно займає Китай. У перший же день після повернення на посаду Трамп наказав вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), де США були найбільшим донором. Китай одразу пообіцяв ВООЗ $500 млн на п'ять років, зайнявши місце головного спонсора організації. Також Пекін нарощує фінансування ООН, де вже є другим за величиною спонсором після США, і прагне перехопити лідерство та вплив.

Нова угода, яку Трамп щойно підписав з Іраном, знову є односторонньою – на відміну від колишньої багатосторонньої угоди часів Обами, вона укладена лише між США та Іраном. Ця домовленість тримається виключно на погрозах Трампа повернутися до бомбардувань у разі невиконання умов. Через таку нестабільну політику союзники США починають страхуватися: вони укладають торговельні угоди, нарощують армії та формують коаліції вже без участі Америки.

Як відомо, президент США Дональд Трамп розлютив іранців та практично зірвав делікатні переговори. 

Його недипломатичні погрози в неділю відновити удари по Ірану пролунали одразу після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Трамп відправив його з дипломатичною місією, щоб «почати з чистого аркуша та трансформувати наші відносини з народом Ірану».

Тим не менш, переговори між США та Іраном у Швейцарії тривають, і делегація США очікує «працювати всю ніч», заявив у американський чиновник.

Віцепрезидент Джей Ді Венс та делегація США «постійно зустрічалися та переговаривалися», – заявив журналістам у Швейцарії високопоставлений американський дипломат, який брав участь у переговорах.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

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