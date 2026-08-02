Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною

Десантників розташують біля Гомеля

Білорусь розгорне біля Гомеля десантно-штурмову бригаду. Це за 40 км від українського кордону. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Сил спеціальних операцій Білорусі Олександр Іллюкевич в інтерв’ю білоруському державному телеканалу.

Ідеться про 37-му окрему десантно-штурмову бригаду, формування якої почалося влітку 2025 року у складі Сил спеціальних операцій Білорусі в Гомельській області.

«Ми вже приступили до формування низки військових частин та підрозділів. Призваний особовий склад. Набрані офіцери. І йде планова підготовка для застосування їх за призначенням. Наступного року ми плануємо зробити передислокацію цих підрозділів та військових частин на свій пункт постійної дислокації», – сказав Олександр Іллюкевич.

Він додав, що цього року Білорусь також планує сформувати ще один батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні та розвідувальні підрозділи.

Нагадаємо, Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Останніми тижнями Зеленський зайняв жорсткішу позицію щодо Лукашенка. Зокрема, минулого місяця президент висунув ультиматум з вимогою прибрати з території Білорусі ретранслятори, які, за даними Києва, допомагають російським дронам атакувати Україну.

Сам Лукашенко цього місяця повторив, що не відправить білоруську армію воювати проти України. Водночас він продовжує підтримувати Путіна в інший спосіб – зокрема дозволив Москві розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю та користуватися білоруськими військовими базами й полігонами.