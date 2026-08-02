Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною
Улітку 2025 року у складі Сил спеціальних операцій Білорусі почали формувати нову десантно-штурмову бригаду
фото з відкритих джерел

Десантників розташують біля Гомеля

Білорусь розгорне біля Гомеля десантно-штурмову бригаду. Це за 40 км від українського кордону. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Сил спеціальних операцій Білорусі Олександр Іллюкевич в інтерв’ю білоруському державному телеканалу.

Ідеться про 37-му окрему десантно-штурмову бригаду, формування якої почалося влітку 2025 року у складі Сил спеціальних операцій Білорусі в Гомельській області.

«Ми вже приступили до формування низки військових частин та підрозділів. Призваний особовий склад. Набрані офіцери. І йде планова підготовка для застосування їх за призначенням. Наступного року ми плануємо зробити передислокацію цих підрозділів та військових частин на свій пункт постійної дислокації», – сказав Олександр Іллюкевич.

Він додав, що цього року Білорусь також планує сформувати ще один батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні та розвідувальні підрозділи.

Нагадаємо, Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Останніми тижнями Зеленський зайняв жорсткішу позицію щодо Лукашенка. Зокрема, минулого місяця президент висунув ультиматум з вимогою прибрати з території Білорусі ретранслятори, які, за даними Києва, допомагають російським дронам атакувати Україну.

Сам Лукашенко цього місяця повторив, що не відправить білоруську армію воювати проти України. Водночас він продовжує підтримувати Путіна в інший спосіб – зокрема дозволив Москві розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю та користуватися білоруськими військовими базами й полігонами.

Читайте також:

Теги: десант кордон Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Лукашенко всіма силами намагається не бути втягненим у війну Путіна
Чи відкриє Лукашенко другий фронт проти України?
3 липня, 17:55
Через дефіцит пального на автозаправках у низці регіонів Росії запровадили нормування продажу бензину
Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії
5 липня, 23:05
Хасиди відзначатимуть цьогоріч 5787-й юдейський Новий рік
Умань розпочала підготовку до приїзду понад 40 тис. хасидів
17 липня, 04:50
Раміна розповіла, хто довів її до сліз на кордоні з Польщею
«Плакала двічі». Блогерка Раміна зіштовхнулася з расизмом на кордоні з Польщею
20 липня, 14:56
Таллінн досі сумнівається щодо закриття кордонів
Естонія досі не закрила кордон з РФ. Стало відомо, що зупиняє Таллінн
20 липня, 18:06
Лукашенко продовжив дипломатичний тур країнами Азії
Лукашенко прибув до Індонезії: шукає нових союзників
3 липня, 19:06
Ультрас київського «Динамо» разом фанатами «Динамо» (Мінськ) намалювали графіті з коротким посланням
«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів
8 липня, 11:21
Ухилянтам загрожує арешт рахунків
Ухилянтам можуть заблокувати рахунки та доступ до держпослуг: розроблено законопроєкти
25 липня, 15:26
В Литві росіянам та білорусам закриють угоди з майном
За крок до повного бану: Литва готує «сюрприз» для росіян та білорусів
27 липня, 04:49

Події в Україні

Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною
Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною
В Україні АЗС обмежують продаж дизеля
В Україні АЗС обмежують продаж дизеля
Командир частини відправив підлеглих ремонтувати будинок і нарахував їм бойові: що вирішив суд
Командир частини відправив підлеглих ремонтувати будинок і нарахував їм бойові: що вирішив суд
Росія атакувала термінал «Нової пошти»: компанія повідомила трагічні новини
Росія атакувала термінал «Нової пошти»: компанія повідомила трагічні новини
Мер Харкова попередив про новий вид терору РФ
Мер Харкова попередив про новий вид терору РФ
На Житомирщині 240 людей усю ніч шукали в лісі дворічного малюка: чим усе закінчилося
На Житомирщині 240 людей усю ніч шукали в лісі дворічного малюка: чим усе закінчилося

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
64K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
54K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua