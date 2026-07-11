Сили оборони уразили понад 20 танкерів РФ за ніч
Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій
У ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам РФ в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Так, уражено 21 танкер Російської Федерації. Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів для фінансування збройної агресії проти України.
Також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються противником для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації», – наголошує Генштаб.
Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) уточнив, що уражено 21 танкер, чотири буксири, два суховантажі і один спецплавзасіб.
Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем. Російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про те, що з 18:10 за місцевим часом 10 липня всі запити на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться.
Напередодні командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в ніч на 10 липня українські безпілотники уразили 13 суден так званого тіньового флоту Росії на підходах до тимчасово окупованого Криму.
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