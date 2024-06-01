Сили оборони контролюють близько 70% Вовчанська

ЗСУ тримають під вогневим контролем річку Вовча

Наразі під контролем українських військових перебуває близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемаратону.

За словами Волошина, у місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.

«Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають загарбників під вогневим контролем», – запевнив Волошин.

Речник також розповів, що військові тримають під вогневим контролем річку Вовча й «докладуть усіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік».

Нагадаємо, що ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.