Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Ветеран з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Віктор Обертос
фото: suspilne.media

«Снайпер цілився мені в скроню. Це одне з багатьох чудес війни», – каже Віктор Обертос

Віктор Обертос – ветеран із миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли він та його син Євген евакуювали пораненого побратима, російський снайпер поцілив однією кулею одразу в обох бійців. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Снайпер цілився мені в скроню. Це одне з багатьох чудес війни. Я після десятого разу перестав загинати пальці – скільки чудес незрозумілого виживання і спасіння я особисто пережив. Хоча й у сина так само, і не тільки в нас», – ділиться військовий.

Віктор із сином (стоїть на милицях) та побратимами
Віктор із сином (стоїть на милицях) та побратимами
фото: suspilne.media

Віктор Обертос розповів, що на одній із їхніх позицій снайпер поранив бійця. Поранення було тяжким: пробита грудна клітка та ушкоджені важливі органи, але хлопець залишався живим.

Разом із сином чоловік погодився йти за пораненим. Звідкись на краю окопа взявся корінь дерева, і Віктор Обертос зачепився за нього лицем, смикнувся від болю і у вузькому окопі зачепив також сина. Тож куля снайпера, яка летіла точно в голову, потрапила чоловікові в обличчя, а синові роздробила руку.

«Ми попадали. Буквально коли впали, вже тільки потім почули постріл, бо снайпер сидів дуже близько. Нас затягли назад і перев’язали ті хлопці, що там ще залишалися», – каже Віктор.

Попри власні поранення, Віктор разом із сином, тягнули бійця. Та, на жаль, дорогою він помер.

Усе проміняв на війну. Історія ветерана 79 ОДШБ Віктора Обертоса

«Душі наші спокійні. Що могли, те зробили. Хоча б батькам тіло його ми донесли. Ну а самі поріднилися ще разок», – підсумовує військовий.

Нагадаємо, сержант В’ячеслав після того, як його позицію розбомбили росіяни, потрапив в полон до російських військових. Йому перерізали горло та кинули в яму до закатованих українців, однак чоловіку вдалось врятуватись.

Також триразовий чемпіон України з карате та президент Київської міської федерації кіокушинкай карате Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, як отримав поранення на війні.

Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
