Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею

Віктор Обертос – ветеран із миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли він та його син Євген евакуювали пораненого побратима, російський снайпер поцілив однією кулею одразу в обох бійців. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Снайпер цілився мені в скроню. Це одне з багатьох чудес війни. Я після десятого разу перестав загинати пальці – скільки чудес незрозумілого виживання і спасіння я особисто пережив. Хоча й у сина так само, і не тільки в нас», – ділиться військовий.

Віктор із сином (стоїть на милицях) та побратимами фото: suspilne.media

Віктор Обертос розповів, що на одній із їхніх позицій снайпер поранив бійця. Поранення було тяжким: пробита грудна клітка та ушкоджені важливі органи, але хлопець залишався живим.

Разом із сином чоловік погодився йти за пораненим. Звідкись на краю окопа взявся корінь дерева, і Віктор Обертос зачепився за нього лицем, смикнувся від болю і у вузькому окопі зачепив також сина. Тож куля снайпера, яка летіла точно в голову, потрапила чоловікові в обличчя, а синові роздробила руку.

«Ми попадали. Буквально коли впали, вже тільки потім почули постріл, бо снайпер сидів дуже близько. Нас затягли назад і перев’язали ті хлопці, що там ще залишалися», – каже Віктор.

Попри власні поранення, Віктор разом із сином, тягнули бійця. Та, на жаль, дорогою він помер.

«Душі наші спокійні. Що могли, те зробили. Хоча б батькам тіло його ми донесли. Ну а самі поріднилися ще разок», – підсумовує військовий.

