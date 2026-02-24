Втрати армії РФ зірвали підготовку до нового наступу

Західні чиновники заявили про кадровий дефіцит у російській армії та ризик нової мобілізації

Зростання бойових втрат російської армії може ускладнити плани Кремля щодо масштабного наступу проти України найближчими місяцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За оцінками джерел, протягом останніх трьох місяців втрати РФ перевищують темпи набору нових військовослужбовців. Росії вдавалося щомісяця залучати до війська близько 30-35 тисяч осіб, однак цього вже недостатньо для компенсації бойових втрат.

На цьому тлі Кремль може розглянути можливість ширшої мобілізації – кроку, якого російський лідер Володимир Путін уникає з осені 2022 року після призову 300 тисяч резервістів.

Британський міністр збройних сил Ел Карнс заявив, що одним із можливих сценаріїв стане активізація вербування у великих містах Росії замість традиційного набору в депресивних регіонах. За оцінками західних джерел, це може створити додатковий політичний тиск на російське керівництво.

Водночас Москва офіційно не розкриває дані про втрати, намагаючись компенсувати їх високими виплатами контрактникам і бонусами. Також Росія дедалі активніше залучає іноземних найманців. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі раніше оцінював чисельність північнокорейських військових на боці РФ приблизно у 17 тисяч осіб, а також повідомляв про вербування громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Бойові дії тривають уздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту. За даними західних джерел, Росія може зосередити наступальні дії на укріплених містах східної частини Донецької області або спробувати відновити просування на Запорізькому напрямку.

Додаткові труднощі для російських військ створили проблеми зі зв’язком після обмеження доступу до системи супутникового інтернету Starlink, а також посилення контролю Кремля над месенджером Telegram, що вплинуло на координацію ударів дронами.

Нагадаємо, що Росія може готувати масштабну диверсійну кампанію на території країн НАТО, скуповуючи нерухомість поблизу військових і стратегічних об’єктів. Випадки придбання будівель поблизу військових баз і цивільної інфраструктури вже зафіксували щонайменше у десяти країнах, серед яких Фінляндія, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Представники спецслужб вважають, що такі об’єкти можуть використовуватися для спостереження, диверсій та прихованих атак.