Ексдиректор ЦРУ припустив, чи застосує Росія тактичну ядерну зброю

«На початку війни у нас було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї»

Нещодавно західні країни допускали можливість використання Росією ядерної зброї. Все через переоцінку підтримки Кремля з боку Китаю. Однак зараз на Заході не бачать ймовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї. Про це повідомив генерал, ексголова Центрального Командування Збройних сил США та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома».

«На початку війни у нас було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї. Це привело до попередження, що у випадку використання тактичної ядерної зброї буде знищено Чорноморський флот. Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін - ред.) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. Згодом таку заяву зробив і Моді (прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді - ред.)».

Як наслідок, Петреус запевняє, що наразі «нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну».

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

Ульріх Кюн, експерт зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі не виключає, що Путін вирішить надіслати якийсь ядерний сигнал. Наприклад, випробування ядерної зброї, щоб залякати Захід.

Однак, єдина тактика, яку використовують росіяни проти Заходу – це ядерні страшилки і залякування прямим воєнним конфліктом, про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації. Він зазначив, що Росія завжди починає ядерний шантаж, коли Захід приймає рішення, які можуть зашкодити режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Також західний чиновник заявив виданню The Telegraph, що погрози Кремля щодо можливого конфлікту між Росією та НАТО перебільшені. Європейські уряди вважають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже вважає себе втягнутим у великий конфлікт, порівнянний з тими, що мали місце між 1914 та 1945 роками.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.