Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» – джерела

Дрони СБУ та Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також сховища з пальним

Вночі безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Саме з Борисоглєбську ворог активно бомбить КАБами українські території. Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Так, супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.

Вночі безпілотники СБУ, Сил спецоперацій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області рф pic.twitter.com/UgY0gkjnO2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2024

«СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території», – розповіло поінформоване джерело.

Нагадаємо, росіяни стверджують, що в ніч на 3 жовтня дрони масовано атакували чотири їхні області. Мовляв, окупанти збили 113 дронів. Зазначається, що нібито 73 БпЛА росіяни збили над Білгородською областю, 25 – над Воронезькою, 14 – над Курською й один – над Брянською областю.

Як повідомлялося, підрозділи ракетних військ Збройних сил України вдарили балістичними ракетами Atacms по російській радіолокаційній станції «Небо-М». Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

До слова, зранку 3 жовтня російські війська обстріляли Малоданилівську громаду на Харківщині. Внаслідок атаки ворога знищено близько 20 житлових будинків, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Також уночі російські окупанти вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Ворог діяв за вже відпрацьованою схемою: напад вночі, використання дронів типу Shahed, захід на місто з різних напрямків та висот, атаки групами різної чисельності. Завдяки роботі сил протиповітряної оборони жоден із ворожих дронів не досяг своєї мети. У повітряному просторі навколо Києва було знищено близько півтора десятка ударних безпілотників.