МВФ відклав економічні консультації з Росією: заява представника фонду

Виконавчий директор від РФ у МВФ Олексій Можин заявив, що економічні консультації були відкладені через «технічну неготовність» фонду

Остання щорічна місія МВФ відвідала РФ у листопаді 2019 року, перед пандемією коронавірусу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у середу відклав на невизначений термін відновлення економічних консультацій із Росією. Про це повідомляє Reuters.

«Консультації з Росією за IV статтею статуту МВФ відкладені, поки ми збираємо усі необхідні дані та робимо аналіз для проведення ретельних консультацій», – заявив представник фонду.

Водночас виконавчий директор від РФ у МВФ Олексій Можин заявив, що економічні консультації були відкладені через «технічну неготовність» фонду.

«Керівництво фонду повідомило російську сторону і раду директорів про те, що робота місії відкладена на невизначений термін. Причиною перенесення місії була названа технічна неготовність до проведення консультацій», – стверджує Можин.

Остання щорічна місія МВФ відвідала РФ у листопаді 2019 року, перед пандемією коронавірусу.

Раніше в середу російське державне агентство ТАСС цитувало слова російського директора МВФ Олексія Можина, який заявив, що консультації були відкладені з технічних причин.

Нагадаємо, 4 вересня на сайті МВФ був оприлюднений пресреліз, у якому повідомлялося про намір місії фонду відвідати Росію для обговорення «економічного розвитку і політики країни». Постійна представниця МВФ в Росії Аннет Кіобе зазначила, що команда фонду мала провести віртуальні дискусії з 16 вересня, після чого вирушити до РФ «для особистих зустрічей».

5 вересня у МЗС України висловили занепокоєння повідомленнями про те, що МВФ планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви.

13 вересня дев'ять європейських країн висловили протест проти планів Міжнародного валютного фонду відновити місії в Росії, заявивши, що відновлення діалогу з країною-агресором завдасть шкоди репутації Фонду. Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільний лист, направлений директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій.