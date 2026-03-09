Головна Світ Політика
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
Американська військова техніка припаркована на американській базі в Тондучхоні під час навчань союзників
фото: Yonhap

Сполучені Штати і Південна Корея розпочали масштабні щорічні військові навчання на Корейському півострові «Щит свободи» 

У понеділок, 9 березня 2026 року, збройні сили Сполучених Штатів  Америки та Республіки Корея розпочали щорічні широкомасштабні військові навчання Freedom Shield. Маневри мають на меті зміцнити спільну обороноздатність та продемонструвати готовність до будь-яких провокацій з боку Пхеньяна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Повідомляється, що навчання триватимуть до 19 березня. Вони будуть зосереджені на оцінці умов для досягнення передачі оперативного управління військами на період воєнного часу (OPCON) від Вашингтона до Сеула, чого сторони планують досягти за п’ять років президентства чинного лідера країни Лі Чже Мьона, який закінчується у 2030 році.

Очікується, що у навчаннях візьмуть участь близько 18 000 військовослужбовців, вони будуть задіяні в реалістичних воєнних сценаріях, що відображають аспекти сучасної війни.

Також союзники планують провести 22 польові тренування, що становить приблизно половину від 51 польового навчання, що проводились минулого року за консервативного уряду колишнього президента Юн Сок Йоля.

Північна Корея засуджує спільні військові навчання Сеула та Вашингтона як репетицію вторгнення, часто вдаючись до провокацій, включаючи запуски балістичних ракет, на знак протесту проти навчань.

«Главком» також писав, що у січні 2026 року Північна Корея суттєво зменшила обсяги військових поставок до Росії. Про це свідчать супутникові знімки.

У січні було зафіксовано лише один захід російського судна-контейнеровоза до північнокорейського порту. Для порівняння, з жовтня по грудень такі рейси відбувалися не менше трьох разів на місяць. Востаннє до січня російське судно заходило в порт 21 грудня.

Згідно зі знімками компанії Planet Labs, судно пришвартувалося 14 січня біля причалу, пов’язаного з експортом озброєнь. Напередодні воно розвантажило порожні контейнери на сусідньому пірсі.

Теги: війна США Південна Корея військові навчання

