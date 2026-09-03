Окупанти вдарили по цивільних на Харківщині: серед постраждалих діти

Під час одного з попередніх ударів по Печенігах російські війська вже атакували центральну частину селища

Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги

Армія РФ завдала ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Наразі відомо про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей. Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Внаслідок російської атаки на місці удару загорівся житловий будинок та господарча споруда. Пожежу ліквідовують, а профільні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Інформація про масштаби пошкоджень та стан постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби, які обстежують територію та фіксують наслідки російського удару.

Російські війська регулярно атакують населені пункти Харківщини, зокрема цивільну інфраструктуру та житлову забудову. Через близькість області до кордону з РФ населені пункти регіону регулярно зазнають ракетних, авіаційних та дронових ударів.

Нагадаємо, під час одного з попередніх ударів по Печенігах російські війська атакували центральну частину селища. Тоді були пошкоджені приватні будинки, магазини, кафе, поштове відділення та автомобілі, а також виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».