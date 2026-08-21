РФ атакувала авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі: є поранений

Кушугумська громада потрапила під атаку РФ

Сьогодні, 21 серпня, російська терористична армія атакувала в Кушугумській громаді Запорізького району автомобіль з гуманітарною допомогою. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Росіяни атакували FPV-дроном авто з гуманітарною допомогою. Поранений чоловік, йому надана необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

До слова, вночі 19 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки російських безпілотників загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Зокрема, у ніч на 18 серпня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, поціливши по території одного із садових товариств. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа, загинули двоє осіб – 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

До того ж у ніч проти 15 серпня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками – під ударом опинилися торговий центр, де спалахнула пожежа, і територія одного з промислових підприємств.