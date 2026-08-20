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Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
колаж: glavcom.ua

Головні новини, які сталися протягом 20 серпня 2026 року

У Києві внаслідок падіння уламків російського безпілотника загинула людина та постраждали ще троє, НАБУ і САП оприлюднили нові записи у межах спецоперації «Форест Гамп», а російські окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську, поранивши 10 людей.

«Главком» зібрав головні події дня 20 серпня.

У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула людина

Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня фото 1
фото: glavcom.ua

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника на будівлю бізнес-центру загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Після падіння уламків БпЛА в приміщенні бізнес-центру виникла пожежа. На місце прибули екстрені служби. Рятувальники продовжили обстежувати приміщення та проводити пошукові роботи. Згодом Кличко повідомив про ще одне загоряння в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника.

Росія продовжила удари по складах та логістичній інфраструктурі України

Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня фото 2
фото: соціальній мережі

Російські війська систематично атакують складську та логістичну інфраструктуру України. Зокрема, під час атаки на Київщину постраждали склад мережі «Фора» у Мартусівці та склад Varus у Борисполі, де зберігалася свіжа продукція. Також у Борисполі було пошкоджено продуктові склади та об’єкти Червоного Хреста, а у Броварському районі після російського удару припинила роботу нафтобаза мережі АЗС KLO.

НАБУ і САП оприлюднили нові записи «Форест Гамп»

Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня фото 3
фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили нові записи, отримані під час спецоперації «Форест Гамп».

Розслідування масштабної схеми рейдерського захоплення нерухомості та інших активів юридичних осіб отримало назву «Феміда».

Окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську

Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня фото 4
фото: Вадим Філашкін/Донецька ОДА

Російські війська 20 серпня завдали ударів по Слов’янську та Краматорську Донецької області. Внаслідок атак поранення дістали 10 людей.

Під ударами опинилася цивільна інфраструктура. Інформація про наслідки російських атак уточнюється, на місцях працюють відповідні служби.

Зеленський поставив Хмарі завдання щодо мобілізації та ротацій

Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня фото 5
фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський поставив новому міністру оборони Євгенію Хмарі завдання напрацювати реальні рішення у питаннях мобілізації, контрактів та ротацій військовослужбовців.

Глава держави також наголосив на необхідності більш людяного і системного підходу до вирішення організаційних питань у військах. За словами Зеленського, Міністерство оборони має забезпечити системні зміни у питаннях комплектування війська, контрактної служби та ротацій.

Інші важливі новини:

  • Близько 60 мігрантів висадилися на пляжі в Іспанії;
  • Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні;
  • Посилення протиракетної оборони України стало головним пріоритетом Європейського Союзу;
  • Українець заклав вибухівку під авто на замовлення РФ та втік до Польщі.

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Теги: росія корупція Україна Київ Донеччина

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