Головна Світ Політика
search button user button menu button

П'ята «окупація» Луганщини. Начальник Генштабу РФ осоромився із заявою про «перемогу»

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Герасимов стверджує, що цього року окупаційна армія начебто захопила понад 1,7 тис. кв. км української території
скриншот з відео Міноборони РФ

Росіяни неодноразово заявляли про нібито повне захоплення Луганської області, однак цього так і не сталося

Начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов вчергове заявив про нібито повну окупацію Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

«Усього з початку цього року під наш контроль перейшло 80 населених пунктів та понад 1,7 тис. кв. км території. Повністю завершено визволення Луганської Народної Республіки», – цитує Герасимова пресслужба Міноборони РФ.

Варто зазначити, що цинічна заява про нібито повну окупацію Луганської області лунає від росіян не вперше. Так, у липні 2022 року Міноборони країни-окупанта вже повідомляло про «повне визволення» регіону.

У червні 2025 року Герасимов знову доповідав про окупацію всієї Луганщини. У жовтні того ж року російський диктатор Володимир Путін казав, що окупантам вдалося захопити «майже 100% Луганської області». Крім того, подібна заява лунала й на початку квітня цього року.

Підбірка новин за 2025-2026 рік про нібито повну окупацію Луганської області
Нагадаємо, за даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок.

Як повідомлялося, окупаційні війська продовжують масштабну кампанію примусового призову чоловіків на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей. До лав армії агресора забирають навіть тих, хто має серйозні хронічні захворювання або групу інвалідності. Таких мобілізованих без жодної медичної перевірки чи належної підготовки відправляють безпосередньо на першу лінію фронту, використовуючи їх як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій українських захисників.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники продовжують масштабну кампанію з відбирання нерухомості у законних власників. Ватажок терористичного утворення «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що близько 12 тис. квартир внесено до списків «безхазяйного майна», яке підлягає так званій націоналізації

Теги: окуповані території Луганщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua