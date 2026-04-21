П'ята «окупація» Луганщини. Начальник Генштабу РФ осоромився із заявою про «перемогу»

Герасимов стверджує, що цього року окупаційна армія начебто захопила понад 1,7 тис. кв. км української території

Росіяни неодноразово заявляли про нібито повне захоплення Луганської області, однак цього так і не сталося

Начальник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов вчергове заявив про нібито повну окупацію Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

«Усього з початку цього року під наш контроль перейшло 80 населених пунктів та понад 1,7 тис. кв. км території. Повністю завершено визволення Луганської Народної Республіки», – цитує Герасимова пресслужба Міноборони РФ.

Варто зазначити, що цинічна заява про нібито повну окупацію Луганської області лунає від росіян не вперше. Так, у липні 2022 року Міноборони країни-окупанта вже повідомляло про «повне визволення» регіону.

У червні 2025 року Герасимов знову доповідав про окупацію всієї Луганщини. У жовтні того ж року російський диктатор Володимир Путін казав, що окупантам вдалося захопити «майже 100% Луганської області». Крім того, подібна заява лунала й на початку квітня цього року.

Підбірка новин за 2025-2026 рік про нібито повну окупацію Луганської області

Нагадаємо, за даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок.

Як повідомлялося, окупаційні війська продовжують масштабну кампанію примусового призову чоловіків на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей. До лав армії агресора забирають навіть тих, хто має серйозні хронічні захворювання або групу інвалідності. Таких мобілізованих без жодної медичної перевірки чи належної підготовки відправляють безпосередньо на першу лінію фронту, використовуючи їх як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій українських захисників.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники продовжують масштабну кампанію з відбирання нерухомості у законних власників. Ватажок терористичного утворення «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що близько 12 тис. квартир внесено до списків «безхазяйного майна», яке підлягає так званій націоналізації