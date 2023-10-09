Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили спеціальних операцій показали результати «полювання» на окупантів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили спеціальних операцій показали результати «полювання» на окупантів (відео)
Сили спеціальних операцій знищили низку ворожих цілей на Запорізькому напрямку
фото: скріншот з відео

За кілька днів підрозділ ССО знищив артустановки, реактивні системи залпового вогню, живу сила, спецтехніку, автомобілі і засіб РЕБ

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують бити ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, за кілька днів вдалося знищити цілий список ворожих цілей. Про це повідомляє Telegram-канал ССО.

«Артустановки, реактивні системи залпового вогню, жива сила, спецтехніка, автомобілі і засіб РЕБ. Такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів», – йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, неабиякі «жнива» оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку.

«Це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Наші воїни навели їх на цілі і корегували вогонь гармат», – додали спецпризначенці.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута та просунулися в західній частині Запорізької області. На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої.

До слова, триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти військова техніка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У Кремлі явно уже ні на що особливе не претендують»
Вісь зла існує
Вчора, 22:59
До 2022 року жінка жила й працювала в Києві, однак після початку повномасштабної війни перейшла на бік окупантів
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
6 жовтня, 10:11
Споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське
Партизани пробралися в окопи росіян у Криму (відео)
5 жовтня, 12:10
Співак Вакарчук показав, як відбудовують зруйнований окупантами Ізюм
Святослав Вакарчук показав болючі фото з Ізюма
3 жовтня, 12:30
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
27 вересня, 09:15
ЗСУ показали, як заходили на позиції окупантів під Андріївкою (відео)
ЗСУ показали, як заходили на позиції окупантів під Андріївкою (відео)
25 вересня, 08:12
Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті
Генштаб: ЗСУ відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках
21 вересня, 20:23
Під час свого візиту до США Зеленський зустрінеться з президентом Байденом
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00
Окупанти відкрили заклад із цинічною назвою «Імперія» просто поруч зі зруйнованими багатоповерхівками
У знищеному окупантами Маріуполі відкрився ресторан із цинічною назвою
16 вересня, 21:58

Події в Україні

На Буковині вдарив мороз: вершини гір покрив сніг (фото)
На Буковині вдарив мороз: вершини гір покрив сніг (фото)
Сили спеціальних операцій показали результати «полювання» на окупантів (відео)
Сили спеціальних операцій показали результати «полювання» на окупантів (відео)
Як війна в Україні вплине на зв’язки Росії та Ірану: дані британської розвідки
Як війна в Україні вплине на зв’язки Росії та Ірану: дані британської розвідки
Між підрозділами «ДНР» та Росії поглиблюється конфлікт – ISW
Між підрозділами «ДНР» та Росії поглиблюється конфлікт – ISW
Експерт пояснив, кому на фронті допоможе наступ морозів
Експерт пояснив, кому на фронті допоможе наступ морозів
Буданов розповів, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар
Буданов розповів, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
55K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
45K
В Україні випав перший сніг
14K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
13K
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
12K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри

Новини

Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту