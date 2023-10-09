Сили спеціальних операцій показали результати «полювання» на окупантів (відео)

За кілька днів підрозділ ССО знищив артустановки, реактивні системи залпового вогню, живу сила, спецтехніку, автомобілі і засіб РЕБ

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують бити ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, за кілька днів вдалося знищити цілий список ворожих цілей. Про це повідомляє Telegram-канал ССО.

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«Артустановки, реактивні системи залпового вогню, жива сила, спецтехніка, автомобілі і засіб РЕБ. Такий список знищених цілей на рахунку одного з підрозділів ССО України лише за кілька днів», – йдеться в повідомленні.

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Як розповідають військові, неабиякі «жнива» оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку.

«Це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Наші воїни навели їх на цілі і корегували вогонь гармат», – додали спецпризначенці.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута та просунулися в західній частині Запорізької області. На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої.

До слова, триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.