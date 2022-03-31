Авіаудар по Миколаївській ОДА: під завалами знайдено нових жертв (фото, відео)

Від початку війни на Миколаївщині загинули 134 цивільні особи

Станом на вечір 30 березня внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської обладміністрації 15 осіб загинуло та 33 постраждало. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення на Миколаївщині загинули 134 цивільні особи, у тому числі шестеро дітей, ще 415 мирних жителів зазнали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім 30 березня під час пресконференції для вітчизняних та іноземних ЗМІ, передає Укрінформ.

«З початку російської агресії на Миколаївщині загинули 134 людини, у тому числі шестеро дітей. Ще 415 наших громадян отримали поранення, серед них 30 дітей», - сказав Кім.

Крім того, за його словами, пошкоджені 1622 цивільні об’єкти, 1200 з яких - житлові будинки. Решта - школи, дитсадки, об'єкти цивільної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі.

Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.