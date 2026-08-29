Через маловоддя аграріям уже обмежено водозабір: що з водою для населення

Окремі міста запроваджують обмеження на водопостачання, однак ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону

В Україні вже обмежують водозабір для частини сільськогосподарських підприємств через маловоддя. Окремі водокористувачі отримали менші ліміти на забір води з водних об’єктів, ніж зазвичай. Про це в коментарі «Главкому» розповіла директорка Greenpeace України Наталія Гозак.

За словами Наталії Гозак, обмеження для аграрного сектору вже діють, оскільки підприємства не можуть забирати з водойм стільки води, скільки їм потрібно за звичайних умов. Водночас забезпечення населення питною водою залишається пріоритетом. Однак у деяких населених пунктах уже почали запроваджувати обмеження на водопостачання.

«Наприклад, Калуш в Івано-Франківській області. Інші міста вже запроваджують певні обмеження», – зазначила Гозак.

Вона наголосила, що говорити про єдину для всієї України ситуацію з водою не можна. Проблема має дуже локальний характер, оскільки різні населені пункти можуть отримувати воду з різних річок, водосховищ чи інших джерел. Через це навіть сусідні міста можуть опинитися в різних умовах: в одному населеному пункті води може вистачати, тоді як в іншому вже виникатиме її дефіцит.

«Місцева влада приймає рішення в залежності від того, яка конкретна ситуація на місцях», – пояснила директорка Greenpeace України.

Нагадаємо, проблеми з маловоддям в Україні почали проявлятися ще в середині літа, а вже у серпні ситуація загострилася насамперед у західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській. У Калуші через зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу. Міський голова Андрій Найда попереджав, що в разі подальшого падіння рівня води на водозаборі наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів.

28 серпня на Дністрі зафіксували найнижчий рівень води за 131 рік спостережень. Укргідрометцентр повідомив, що на річці триває активна фаза гідрологічної посухи.