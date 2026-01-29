Зеленський нагородив воїнів Сил безпеки й оборони (відео)

Президент: Слава нашим захисникам!

Сьогодні, 29 січня, президент Володимир Зеленський відзначив орденами «Золота Зірка» та Хрестами бойових заслуг воїнів Сил безпеки і оборони України. Зокрема, глава держави передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Важливо не втратити єдності, не зрадити одне одного та дотиснути. Дотиснути ворога, дотиснути бій, досягти мети, і це означає досягти для України реального результату. Такого життя, якого хоче Україна. Такої безпеки, яка потрібна Україні. Такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена – збережена на багато років і поколінь уперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо всі ми. І саме завдяки всім нашим воїнам, усьому нашому народові в Україні ми маємо всі шанси, аби цього досягти», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Відзначив орденами «Золота Зірка» та Хрестами бойових заслуг воїнів Cил безпеки і оборони України та передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно. Дякую вам! Слава нашим захисникам!».

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав працівників Управління державної охорони з професійним святом і відзначив їх державними нагородами. «Я хочу подякувати кожному з вас. Ви багато всього робите, служите нашій державі, забезпечуєте безпеку багатьох посадовців, безпеку наших державних інституцій, які щоденно повинні працювати», – сказав Зеленський.

Також Зеленський відзначив держнагородами українських військових, серед них був – екснардеп Олег Ляшко.