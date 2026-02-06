Сирський пояснив, чому ТЦК не мають альтернативи

Сирський заявив, що близько 10% з особового складу ЗСУ рекрутуються до армії

Сирський заявив, що ТЦК забезпечують найбільшу частку мобілізації особового складу

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають альтернатив, адже від них залежить особовий склад ЗСУ. Про це зауважив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що територіальні центри комплектування забезпечують стабільне поповнення Сил оборони України.

Олександр Сирський пояснив, що від мобілізації залежиться поповнення особового складу ЗСУ. «Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони. Ще орієнтовно 10 відсотків рекрутуються», – зазначив Сирський.

Також Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах. Головком заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів. Сирський наголосив, що слід продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах і який вже себе зарекомендували.

Нагадаємо, як головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відверто заявив про недостатність резервів в Україні на тлі нарощування живої сили Росією. За його словами, противник готується до війни на виснаження, прагнучи «задавити масою».

Також повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій.