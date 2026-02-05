Головна Країна Події в Україні
Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах
Головком наголосив, що триває робота над подальшим удосконаленням якості підготовки воїнів
фото: Олександр Сирський

Генерал повідомив про продовження аудиту якості базової загальновійськової підготовки

Військове командування продовжує працювати над удосконаленням якості підготовки бійців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Головком заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів.

«Маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов. Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах», – каже він.

Сирський наголосив, що слід продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах і який вже себе зарекомендував. Він наголосив, що вже існує комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань;

Крім того, запроваджується система автоматизації збору та аналізу відгуків – це, зокрема, дає змогу реагувати на зміну соціально-побутових умов у навчальній частині. Також відбувається тестування надання відгуків в електронному форматі через інтегровану когнітивну систему «Дельта».

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення.

Головнокомандувач доручив проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) у тилових смугах бригад «виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки».

Теги: військові навчання Олександр Сирський

