Війська Ізраїлю тиснуть танками та піхотою на півночі Гази – Reuters

На півночі Сектора Газа ЦАХАЛ посилив тиск на табір біженців та посилає свої танки проти бойовиків ХАМАСу

У понеділок війська Ізраїлю посилили тиск на табір біженців Джабалія на півночі Гази. Крім того, вони наказали людям евакуюватися, оскільки наступають на бойовиків ХАМАСу. Про це повідомляє видання Reuters.

Агентство повідомляє, що Джабалія вже близько 10 днів є епіцентром ізраїльського наступу. На даний момент ізраїльські військові оточили табір і спрямували танки до найближчих міст Бейт-Лахія та Бейт-Ханун, щоб знищити бойовиків ХАМАС, які намагаються там перегрупуватися.

Reuters уточнює, що Джабалія є одним із восьми історичних таборів біженців у Газі. Оскільки військова операція триває, мешканці опинилися між вимогами Ізраїлю покинути північ і закликами ХАМАС залишатися в таборі, оскільки це може бути небезпечно.

Управління ООН з прав людини зауважило, що ізраїльські військові, очевидно, «повністю ізолюють північну частину Гази від решти регіону».

«Відділення північної частини Гази викликає додаткові побоювання щодо того, що Ізраїль не має наміру дозволяти мирним жителям повертатися до своїх будинків, а неодноразові заклики до всіх палестинців залишити північну частину Гази викликають серйозне занепокоєння щодо масштабного примусового переміщення цивільного населення», – йдеться у заяві.

Ізраїльські посадовці заявили, що накази щодо евакуації були направлені на розділення бойовиків ХАМАС від цивільного населення. Вони також заперечили наявність будь-якого системного плану по виведенню мирних жителів з Джабалії чи інших північних районів.

Як зазначає Reuters, ця операція підкреслила, як важко стало жити мирним жителям Гази через те, що бойові дії переміщуються з однієї частини анклаву в іншу.

Палестинські медики повідомили, що в понеділок у Джабалії внаслідок танкового обстрілу загинули десять людей, серед яких були жінки та діти, а 40 отримали поранення. Ще вісім осіб загинули в результаті іншого інциденту в районі Шейх-Радван у місті Газа. Ізраїльські військові у відповідь зазначили, що інцидент перебуває на розслідуванні.

«Армія оборони Ізраїлю спрямовує свої удари та операції лише проти терористичних об'єктів та бойовиків і не націлюється на цивільні об'єкти та цивільних осіб», – йдеться у їхній заяві.

ООН описала жахливі умови, в яких опинилося цивільне населення, що залишилося в Джабалії. Згідно з інформацією, понад 50 000 людей були змушені покинути свої домівки, а колодязі, пекарні, медичні пункти та притулки були закриті. У понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив високий рівень жертв серед цивільних на півночі Гази.

У той же час, представник Ради національної безпеки Білого дому зазначив, що Ізраїль має вжити більше заходів, щоб забезпечити, що палестинські громадяни не страждали від ізраїльських атак на ХАМАС.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним».

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року Іран запустив близько 200 балалістичних ракет по території Ізраїлю в рамках операції під кодовою назвою «Справжня обіцянка 2». Це був найбільший обстріл з моменту загострення конфлікту, що стався на фоні ескалації насильства в регіоні. Ізраїльська армія заявила, що більшість ракет були перехоплені, але деякі все ж досягли цілей, викликавши паніку та жертви серед населення.

До слова, пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.