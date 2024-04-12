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Захист критичної інфраструктури: Кабмін ухвалив низку рішень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захист критичної інфраструктури: Кабмін ухвалив низку рішень
Шмигаль анонсував рішення уряду, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури»

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить закупити засоби радіоелектронної боротьби для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак:

  • швидкі ремонти та відновлення об'єктів генерації та розподілу;
  • децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ);
  • посилення ППО.

«Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури», –уточнив глава Кабміну.

Також, за словами Шмигаля, уряд виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації, 2,5 млрд грн на будівництво та облаштування укриттів на цей рік. При цьому в бюджеті передбачено понад 40 млрд гривень на підтримку та відновлення економіки країни.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. 

Також окупанти пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків. Попри значні руйнування, місто продовжує функціонувати. Зокрема, відновлено роботу метрополітену та запущені тролейбусні та деякі трамвайні маршрути.

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Теги: війна уряд Денис Шмигаль

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