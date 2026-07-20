Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський розкрив, скільки росіян накопичилося в Костянтинівці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сирський розкрив, скільки росіян накопичилося в Костянтинівці
Сирський ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Головнокомандувач: Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент – на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу», – йдеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці. Обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм.

«Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста», – наголосив генерал.

Сирський повідомив, що, за даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Він підкреслив, що підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи.

«Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, шість – пораненими. Було уражено шість укриттів. Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо», – підсумував головнокомандуча.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 235 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також:

Теги: Костянтинівка війна Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роб Гелфорд одягнув срібний герб України
Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)
22 червня, 13:37
Війна в Ірані та блокування Ормузької протоки надали Китаю конкурентну перевагу
NYT: Китай виходить переможцем з кризи в Ормузькій протоці
30 червня, 03:31
Понад 530 жителів Донеччини не захотіли залишати свої домівки
Сотні маломобільних жителів Донеччини відмовилися від евакуації
26 червня, 06:43
Валентина і Віта Семеренко – легендарні українські біатлоністки
Будинок батьків сестер Семеренко зруйнувала російська авіабомба
29 червня, 19:10
Використання поліцейської форми акторами гумористичного шоу порушує закон, вважає суд
Акторам «Дизель шоу» заборонено одягати поліцейську форму? Суд ухвалив сенсаційне рішення
10 липня, 07:50
Олександр Кравченко подав е-декларацію у день призначення на міністерську посаду
Мільйонер у владі. Новий міністр економіки відкрив свою декларацію
17 липня, 10:25

Події в Україні

Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено)
Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено)
Полк «Скеля» зробив заяву після захоплення своїх бійців у полон
Полк «Скеля» зробив заяву після захоплення своїх бійців у полон
Сирський розкрив, скільки росіян накопичилося в Костянтинівці
Сирський розкрив, скільки росіян накопичилося в Костянтинівці
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
У Тернополі на кладовищі затопило могили військових (фото)
Сили оборони за ніч уразили сім російських суден
Сили оборони за ніч уразили сім російських суден
Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр
Потужні зливи накрили Тернопіль та Хмельницький: затопило вулиці і торговий центр

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
70K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
66K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua