Сирський розкрив, скільки росіян накопичилося в Костянтинівці

Головнокомандувач: Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент – на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу», – йдеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці. Обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм.

«Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста», – наголосив генерал.

Сирський повідомив, що, за даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Він підкреслив, що підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи.

«Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, шість – пораненими. Було уражено шість укриттів. Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо», – підсумував головнокомандуча.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 235 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню.