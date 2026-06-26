Сотні маломобільних жителів Донеччини відмовилися від евакуації

Навіть вмовляння рідних не переконали більшість людей залишити прифронтові населені пункти

На підконтрольній Україні території Донецької області 533 одиноких маломобільних людей категорично відмовляються евакуюватися до безпечніших регіонів, попри постійну загрозу обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на онлайн-брифінг заступника начальника управління – начальника відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА Дмитра Пожарського.

Під соціальним супроводом нині перебуває 701 одинока маломобільна людина. «Із 701 людини категорично відмовляються виїжджати 533 людини, а 168 - розмірковують і вразі різкого погіршення безпекової ситуації можуть виїхати. Із цих 168 людей, які розмірковують, 58 осіб мають рідних у більш безпечних областях, які також їх вмовляють евакуюватися і готові прийняти», – зазначив Пожарський.

Посадовець пояснив, що більшість людей не хоче залишати свої домівки. Серед причин вони називають небажання покидати будинки чи квартири, які здобували багаторічною працею, а також могили рідних, що залишаються на Донеччині.

«На жаль, вони залишаються, тобто, навіть рідні люди не можуть вмовити… Але ж ми все одно просимо всіх рідних, знайомих вмовляти цих людей, щоб вони все ж таки погодилися виїхати, щоб зберегти найдорожче - їхні життя», – наголосив Пожарський.

За інформацією Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії з підконтрольної українській владі території області евакуювалися понад 1 млн 394 тис. людей. Серед них – понад 210 тис. дітей та 47,5 тис. людей з інвалідністю.

Станом на 24 червня 2026 року на підконтрольній Україні території Донеччини залишаються близько 135 тис. цивільних. Із них майже 14,8 тис. проживають у населених пунктах, віднесених до зони активних бойових дій.

Нагадаємо, прикордонні райони Чернігівської області регулярно зазнають обстрілів з боку Росії. Через безпекову ситуацію в окремих громадах уже діють евакуаційні заходи, а місцева влада неодноразово закликала мешканців прифронтових населених пунктів виїхати до безпечніших регіонів. Рішення про обов'язкову евакуацію ухвалюються на підставі оцінки військового командування та поточної ситуації на кордоні.