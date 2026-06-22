Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)

Роб Гелфорд не вперше публічно підтримує Україну

Фронтмен британського метал-гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну. Музикант одягнув кулон у вигляді герба, чим вразив українців у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Роб Гелфорд опублікував у своєму блозі фото, де він з’явився в особливому образі. Музикант одягнув чорну футболку, яку доповнив прикрасами, серед яких були великий хрест та срібний герб України.

Також на світлині Гелфорд показує два жести: «peace sign» (знак, що символізує мир, – «Главком») і «козу» (жест, що асоціюють із роком і хеві-металом, – «Главком»).

«Металеві благословення, нехай мир буде з вами. Хеві-метал, татуювання, благословенна металева спільнота, віра, надія, дух, віра в краще, безумовна любов, родина, друзі, шанувальники. Один світ, мир, повага до всіх», – зазначив артист у своєму дописі.

Цей допис привернув увагу користувачів, а зокрема кулон Роба Гелфорда. Українці подякували вокалісту за підтримку та відзначили його вчинок.

«Наш козак!»

«Благословляю тебе, друже! Дякую за твою підтримку українського народу!»

«Українці тебе люблять, Робе».

фото: скриншот Instagram

«І величезна повага та справжній королівський вчинок – підтримувати українців своїми прикрасами, Металевий Боже. Слава Україні! Україна – найкрутіша країна у світі протягом останніх чотирьох із гаком років».

«Дякую за вашу підтримку».

фото: скриншот Instagram

«Любов з України. Хай живе Metal God».

«Велика повага і справді хід боса – підтримати українців своєю прикрасою, Metal God. Слава Україні! Україна – найкрутіша країна у світі вже понад чотири роки».

«У мене ще є квиток на твій концерт у Києві. Вірю, що ти приїдеш після нашої перемоги».

Роб Гелфорд – популярний британський співак і автор пісень, найбільш відомий як фронтмен легендарного хеві-метал-гурту Judas Priest. Завдяки потужному вокалу та впізнаваному сценічному образу його називають Metal God («Металевим Богом»). Гелфорд є однією з найвпливовіших постатей в історії важкої музики, а його творчість суттєво вплинула на розвиток жанру хеві-метал.

Зазначимо, Роб Гелфорд не вперше висловлює підтримку Україні. Від початку повномасштабної війни фронтмен Judas Priest неодноразово з’являвся на публіці з українською символікою, зокрема із синьо-жовтим прапором. Торік Роб Гелфорд із прапором України вийшов під час святкування 60-річчя відомого німецького рок-гурту Scorpions, яке відбулося 5 липня в місті Ганновер.

Роб Гелфорд вийшов з прапором України у 2025 році фото: скриншот із соцмережі

Як розповідав «Главком», у 2023 році музикант, автор пісень і вокаліст рок-гурту Judas Priest Роб Гелфорд одягнув вишиванку від українського виробника Etnodim. У вишивці були використані хрести, булави, мечі, дубове листя, стилізований герб та інші символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.