Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Роб Гелфорд одягнув срібний герб України
фото: Іnstagram.com/robhalfordlegacy

Роб Гелфорд не вперше публічно підтримує Україну

Фронтмен британського метал-гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну. Музикант одягнув кулон у вигляді герба, чим вразив українців у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Роб Гелфорд опублікував у своєму блозі фото, де він з’явився в особливому образі. Музикант одягнув чорну футболку, яку доповнив прикрасами, серед яких були великий хрест та срібний герб України.

Також на світлині Гелфорд показує два жести: «peace sign» (знак, що символізує мир, – «Главком») і «козу» (жест, що асоціюють із роком і хеві-металом, – «Главком»).

Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/robhalfordlegacy

«Металеві благословення, нехай мир буде з вами. Хеві-метал, татуювання, благословенна металева спільнота, віра, надія, дух, віра в краще, безумовна любов, родина, друзі, шанувальники. Один світ, мир, повага до всіх», – зазначив артист у своєму дописі.

Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/robhalfordlegacy

Цей допис привернув увагу користувачів, а зокрема кулон Роба Гелфорда. Українці подякували вокалісту за підтримку та відзначили його вчинок.

  • «Наш козак!»
  • «Благословляю тебе, друже! Дякую за твою підтримку українського народу!»
  • «Українці тебе люблять, Робе».
Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото) фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «І величезна повага та справжній королівський вчинок – підтримувати українців своїми прикрасами, Металевий Боже. Слава Україні! Україна – найкрутіша країна у світі протягом останніх чотирьох із гаком років».
  • «Дякую за вашу підтримку».
Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Любов з України. Хай живе Metal God».
  • «Велика повага і справді хід боса – підтримати українців своєю прикрасою, Metal God. Слава Україні! Україна – найкрутіша країна у світі вже понад чотири роки».
  • «У мене ще є квиток на твій концерт у Києві. Вірю, що ти приїдеш після нашої перемоги».
Роб Гелфорд – популярний британський співак і автор пісень, найбільш відомий як фронтмен легендарного хеві-метал-гурту Judas Priest. Завдяки потужному вокалу та впізнаваному сценічному образу його називають Metal God («Металевим Богом»). Гелфорд є однією з найвпливовіших постатей в історії важкої музики, а його творчість суттєво вплинула на розвиток жанру хеві-метал.

Зазначимо, Роб Гелфорд не вперше висловлює підтримку Україні. Від початку повномасштабної війни фронтмен Judas Priest неодноразово з’являвся на публіці з українською символікою, зокрема із синьо-жовтим прапором. Торік Роб Гелфорд із прапором України вийшов під час святкування 60-річчя відомого німецького рок-гурту Scorpions, яке відбулося 5 липня в місті Ганновер.

Роб Гелфорд вийшов з прапором України у 2025 році
Роб Гелфорд вийшов з прапором України у 2025 році
фото: скриншот із соцмережі

Як розповідав «Главком», у 2023 році музикант, автор пісень і вокаліст рок-гурту Judas Priest Роб Гелфорд одягнув вишиванку від українського виробника Etnodim. У вишивці були використані хрести, булави, мечі, дубове листя, стилізований герб та інші символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.

Читайте також:

Теги: війна українці Велика Британія співак соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко нарешті відчув кінець Путіна?
Вибачення перед Зеленським і сигнал Трампу: яку гру почав Лукашенко?
16 червня, 14:59
Для уряду Кіра Стармера це є критично важливим інструментом для стимулювання
Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів
23 травня, 15:00
Нині триває 1553-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2026 року
26 травня, 08:28
Росіяни дедалі частіше обирають модель заощадження замість витрат
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times
28 травня, 15:44
Інформація про постраждалих не надходила
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
28 травня, 07:58
ЄС може заморозити цінову стелю на російську нафту на нинішніх 44,10 долара за барель
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
1 червня, 05:55
У ніч проти 2 червня РФ масовано атакувала Україну
Масований удар по Україні 2 червня. Повітряні сили показали роботу ППО (відео)
2 червня, 20:27
Загрозою для української оборони є масоване використання росіянами безпілотних технологій
Російські окупанти намагаються прорватися до Покровська та Мирнограда – DeepState
17 червня, 13:03
Унаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені автівки та будинки
Атака на Миколаїв: постраждали люди, спалахнула масштабна пожежа
12 червня, 07:32

Шоу-біз

Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)
Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)
Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні
Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні
В українському стилі: Соломія Вітвіцька розкрила деталі весілля та свого образу нареченої (фото)
В українському стилі: Соломія Вітвіцька розкрила деталі весілля та свого образу нареченої (фото)
Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей
Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей
Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському
Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів

Новини

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua