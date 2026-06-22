Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)
Роб Гелфорд не вперше публічно підтримує Україну
Фронтмен британського метал-гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну. Музикант одягнув кулон у вигляді герба, чим вразив українців у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.
Роб Гелфорд опублікував у своєму блозі фото, де він з’явився в особливому образі. Музикант одягнув чорну футболку, яку доповнив прикрасами, серед яких були великий хрест та срібний герб України.
Також на світлині Гелфорд показує два жести: «peace sign» (знак, що символізує мир, – «Главком») і «козу» (жест, що асоціюють із роком і хеві-металом, – «Главком»).
«Металеві благословення, нехай мир буде з вами. Хеві-метал, татуювання, благословенна металева спільнота, віра, надія, дух, віра в краще, безумовна любов, родина, друзі, шанувальники. Один світ, мир, повага до всіх», – зазначив артист у своєму дописі.
Цей допис привернув увагу користувачів, а зокрема кулон Роба Гелфорда. Українці подякували вокалісту за підтримку та відзначили його вчинок.
- «Наш козак!»
- «Благословляю тебе, друже! Дякую за твою підтримку українського народу!»
- «Українці тебе люблять, Робе».
- «І величезна повага та справжній королівський вчинок – підтримувати українців своїми прикрасами, Металевий Боже. Слава Україні! Україна – найкрутіша країна у світі протягом останніх чотирьох із гаком років».
- «Дякую за вашу підтримку».
- «Любов з України. Хай живе Metal God».
- «Велика повага і справді хід боса – підтримати українців своєю прикрасою, Metal God. Слава Україні! Україна – найкрутіша країна у світі вже понад чотири роки».
- «У мене ще є квиток на твій концерт у Києві. Вірю, що ти приїдеш після нашої перемоги».
Зазначимо, Роб Гелфорд не вперше висловлює підтримку Україні. Від початку повномасштабної війни фронтмен Judas Priest неодноразово з’являвся на публіці з українською символікою, зокрема із синьо-жовтим прапором. Торік Роб Гелфорд із прапором України вийшов під час святкування 60-річчя відомого німецького рок-гурту Scorpions, яке відбулося 5 липня в місті Ганновер.
Як розповідав «Главком», у 2023 році музикант, автор пісень і вокаліст рок-гурту Judas Priest Роб Гелфорд одягнув вишиванку від українського виробника Etnodim. У вишивці були використані хрести, булави, мечі, дубове листя, стилізований герб та інші символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.
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