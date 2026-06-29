Будинок батьків сестер Семеренко зруйнувала російська авіабомба

Віта Семеренко: Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам’ять

Видатна українська біатлоністка Віта Семеренко показала відео батьківського дому на Сумщині, який зруйнувала російська керована авіаційна бомба (КАБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фейсбук Віти Семеренко.

«Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя.

Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни. Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам’ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля. За кожною такою руїною – воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність», – написала Семеренко.

Відомо, що раніше батьки сестер Семеренко евакуювалися з Краснопілля.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення виплат видатним вітчизняним спортсменам – біатлоністці Віті Семеренко та плавцю Михайлу Романчуку.

Згідно з указом, Віта Семеренко може розраховувати на стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів – трохи більше 13 тисяч гривень. Семеренко не виступає на міжнародних змаганнях ще з 2022 року, але офіційно оголосила про завершення кар'єри лише у березні.

Віта Семеренко є олімпійською чемпіонкою з біатлону в естафеті на Іграх-2014 року. На тій же Олімпіаді їй вдалося здобути бронзу у спринті. Семеренко має сім медалей чемпіонатів світу і звання п'ятиразової чемпіонки Європи.