Сирський відвідав Бахмутський напрямок і ухвалив низку рішень

На Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати оборону українських сил в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами

Генерал-полковник Олександр Сирський відвідав українських захисників, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Було прийнято низку важливих рішень. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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Як зазначається, командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.

«Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, за результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

Ситуація на Бахмутському напрямку напружена. Ворог намагається прорвати оборону українських сил в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Розпочалася 715-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.