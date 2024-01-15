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Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні
фото з відкритих джерел

У МЗС КНР заявили, що «підтримують зв'язок зі сторонами конфлікту та продовжують шукати шляхи його припинення»

Речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо Української формули миру в Давосі, заявила, що Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Про це передає кореспондент Укрінформу.

«Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи», – відповіла Мао Нін.

За її словами, позиція Китаю щодо України послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Яким чином Китай може сприяти дипломатії – Єрмак не уточнив.

Нагадаємо, МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії.

Стало відомо, як вибори на Тайвані змінять відносини острова із Китаєм.

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Теги: вибори війна Андрій Єрмак Китай переговори

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