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Повітряні сили пояснили, чому Росія запускає ракети по Україні з Каспійського моря

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому Росія запускає ракети по Україні з Каспійського моря
Ігнат наголошує, російські ракети часто втрачають радіолокаційну прив'язку до своєї цілі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами Ігната, Волгодонськ та район Каспійського моря є найчастішими районами, звідки росіяни запускають ракети

Російські окупанти запускають по Україні ракети з району Каспійського моря, тому що ворог, ймовірно, боїться їх падіння на території РФ. Про це повідомляє речник Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, іноді російські ракети втрачають радіолокаційну прив'язку до своєї цілі, спрацьовують самоліквідатори або падають в іншому місці, ніж планувалося.

Спікер розповів, що подібні випадки бачили і на відео, коли половину російського села було знищено крилатою ракетою. І їх, ймовірно, більше, ніж усі бачать у ЗМІ та соцмережах.

«Не даремно окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем. Тому що є ймовірність несходу ракети – що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову... Саме тому Волгодонськ та район Каспійського моря є найчастішими районами, звідки росіяни запускають ракети», – додав він.

Нагадаємо, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У ніч на 8 січня 2024 року російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника: вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, вісім крилатих ракет Х-22, дві керовані авіаційні ракети Х-31П.

Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Протиповітряною обороною знищено вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

До слова, раніше Ігнат заявляв, що російські загарбники використовують фальш-цілі, які можуть бути як реальними, так й імітованими для того, щоб ввести українську ППО в оману.

Теги: війна російська ракета обстріл море окупанти

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