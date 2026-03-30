«РФ грає за нашими правилами». Сирський розповів про успіхи на фронті

Сирський заявив, що ворог був вимушений змінити плани
фото: скрин з відео

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступальні дії на півдні та сході країни

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських захисників на фронті. За його словами, на Олександрівському напрямку (район стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей) уже звільнено 480 квадратних кілометрів території. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує «Главком».

«Успіх якраз полягає в звільненні території. Станом на сьогодні, це 480 кв. км. Це перевищує результати, які у нас були під час Добропільської контрнаступальної операції. Якщо ви пам’ятаєте, там за час проведення операції ми звільнили понад 430 кв. км території», – повідомив головком.

Сирський зазначив, що з 1 березня росіяни планували розпочати широкомасштабний наступ фактично на всіх 13 основних напрямках, а перед цим ворог був вимушений змінити плани, перекинути частину сил і засобів з Покровського та Очеретинського напрямку на Олександрівський.

«Станом на сьогодні, наші захисники тримають оборону на Покровському напрямку. Тримають північні околиці Покровська та Мирнограда. Кожного дня противник намагається атакувати, атакує наші позиції, зазнає втрат, відкочується назад. Має тільки трупи та поранених, але не має успіху», – зауважив Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, головна мета Збройних Сил України на поточний рік полягає у проведенні масштабної оборонної операції, яка має стати фундаментом для майбутніх перемог.

«Наша мета, звичайно, на цей рік – це проведення стратегічної оборонної операції з метою стримування противника, недопущення втрати території, виснаження його сил і засобів, створення умов для проведення широкомасштабних наступальних операцій, нарощування наших резервів, якісна підготовка військовослужбовців і одночасно проведення контрнаступальних та наступальних операцій на тих напрямках, де ворог слабкий», – повідомив головком.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська продовжують штурмові дії на кількох напрямках. Найбільша активність ворога спостерігається на сході України. Ворог найбільше тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони України стримують натиск агресора, який застосовує авіацію, артилерію та ударні дрони для підтримки своїх наземних операцій.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії ударів по тилових об’єктах російських військ, уразивши зенітний комплекс С-400, металургійний комбінат, який працює на виробництво боєприпасів, а також військовий ешелон і пункти управління. 

За даними військових, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

