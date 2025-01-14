У Казані безпілотники атакували хімічний завод: виникла пожежа (відео)

На території хімічного заводу горять три цистерни

У ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що нібито уламки знищеного дрона впали на територію заводу. Місцеві зауважують, що на території підприємства горять три цистерни.

Хімічне підприємство є монополістом у виробництві полікарбонатів, севілену, металоцінового поліетилену та високоміцних пластиків у Росії. До того ж «Оргсинтез» входить до числа найбільших виробників поліетилену високої й низької щільності в РФ.

Водночас голова Татарстану Руслан Мінніханов заявив, що внаслідок дронової атаки постраждалих і серйозних руйнувань нібито немає. За його словами, «усі підприємства працюють у штатному режимі».

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня у Тульській області пролунали вибухи. Росіяни повідомляли про масовану атаку дронів. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію. Гучно було у Тулі та Алесинському районі.

Також на Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.