Сирський зробив заяву про темпи мобілізації

Зараз тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, але в «розумних межах», зазначив головком

Головнокомандувач визнав, що є потреба в особовому складі на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил, водночас сказав, що поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії. Про це він заявив в інтервʼю військовому журналісту Андрію Цаплієнку. .

Зараз тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, забезпечення та обслуговування, але в «розумних межах», зазначив головком.

«Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яких фактично ніким замінити», – сказав Сирський.

Водночас він визнав, що є потреба в особовому складі на фронті.

«Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу у наших механізованих бригадах, і потреби та можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу», – сказав Сирський.

За його словами, штаби знають ці задачі.

«Провели розрахунки. І, звичайно, наша задача не допустити… щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав (кого заборонено переводити у піхоту – ред.), потрапив на фронт», – запевнив Сирський.

Нагадаємо, протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати до війська близько 200 тисяч новобранців. Однак армії все одно не вистачає живої сили.

Як відомо, в Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов’язані громадяни отримують повістки. Останнє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося наприкінці жовтня, і вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

Із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін.