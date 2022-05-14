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    Події в Україні

    Ситуація на Херсонщині показує провал планів Росії в Україні – британська розвідка

    У разі проведення псевдореферендуму мешканці Херсонської області демонструватимуть незгоду - Ситуація на Херсонщині показує провал планів Росії в Україні – британська розвідка
    У разі проведення псевдореферендуму мешканці Херсонської області демонструватимуть незгоду
    фото: focus.ua

    Псевдовійськово-цивільна адміністрація у місті Херсон проситиме Росію про приєднання області

    Те, що Росії вдалося лише нав’язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює неспроможність російського вторгнення досягти своїх політичних цілей в Україні. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

    Якщо раніше для цього планували провести «референдум», то тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього. «Центральна частина початкового плану вторгнення Росії з високою ймовірністю включала в себе сфальсифіковані референдуми, щоб передати більшість регіонів України під довгострокову проросійську владу», – йдеться у повідомленні відомства.

    Як зазначають у розвідці Великої Британії, подібні кроки демонструють, що Росія провалює політичні цілі в нашій державі. Саме для цього вона й призначає маріонеткове «керівництво» на територіях, які вдалося окупувати.

    Уже відомо про те, що псевдовійськово-цивільна адміністрація у місті Херсон проситиме Росію про приєднання області. Це формат, який дозволить країні-агресорці фактично прибрати до рук цілу область без проведення публічних «референдумів».

    У розвідці підкреслюють, що відповідне рішення свідчить про те, що Росія не домоглася своїх політичних цілей. Адже на початку вона планувала окупувати область, провести на її території псевдореферендум, а після цього оголосити про бажання Херсонщини відділитися від України. Натомість протести мешканців показали, що цей план не вдасться втілити.

    Водночас у відомстві додали, що в разі проведення псевдореферендуму мешканці Херсонської області демонструватимуть незгоду. Адже практично всі прагнуть залишитися у складі України, а не ставати «ХНР» або частиною країни-агресорки.

    Нагадаємо, за повідомленням американського Інститут вивчення війни (ISW) президент Росії Володимир Путін, ймовірно, найближчими місяцями спробує приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Херсонщина Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація на Херсонщині показує провал планів Росії в Україні – британська розвідка