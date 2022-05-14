Ситуація на Херсонщині показує провал планів Росії в Україні – британська розвідка

Псевдовійськово-цивільна адміністрація у місті Херсон проситиме Росію про приєднання області

Те, що Росії вдалося лише нав’язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює неспроможність російського вторгнення досягти своїх політичних цілей в Україні. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

Якщо раніше для цього планували провести «референдум», то тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього. «Центральна частина початкового плану вторгнення Росії з високою ймовірністю включала в себе сфальсифіковані референдуми, щоб передати більшість регіонів України під довгострокову проросійську владу», – йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначають у розвідці Великої Британії, подібні кроки демонструють, що Росія провалює політичні цілі в нашій державі. Саме для цього вона й призначає маріонеткове «керівництво» на територіях, які вдалося окупувати.

Уже відомо про те, що псевдовійськово-цивільна адміністрація у місті Херсон проситиме Росію про приєднання області. Це формат, який дозволить країні-агресорці фактично прибрати до рук цілу область без проведення публічних «референдумів».

У розвідці підкреслюють, що відповідне рішення свідчить про те, що Росія не домоглася своїх політичних цілей. Адже на початку вона планувала окупувати область, провести на її території псевдореферендум, а після цього оголосити про бажання Херсонщини відділитися від України. Натомість протести мешканців показали, що цей план не вдасться втілити.

Водночас у відомстві додали, що в разі проведення псевдореферендуму мешканці Херсонської області демонструватимуть незгоду. Адже практично всі прагнуть залишитися у складі України, а не ставати «ХНР» або частиною країни-агресорки.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інститут вивчення війни (ISW) президент Росії Володимир Путін, ймовірно, найближчими місяцями спробує приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України.