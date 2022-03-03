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    Події в Україні

    Окупанти прорвалися у напрямку до АЕС в Енергодарі

    Колона російської техніки прямує до атомної станції - Окупанти прорвалися у напрямку до АЕС в Енергодарі
    Колона російської техніки прямує до атомної станції
    фото: uk.wikipedia.org

    Вороги сьогодні увійшли в місто

    Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про прорив російських військ у напрямі до Запорізької АЕС. Про це він інформує на офіційному Telegram-каналі міського голови.

    «Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають із того боку», – написав Орлов.

    Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.

    Нагадаємо, сьогодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що російські війська зайшли в місто.

    «На блокпосту Енергодара окупанти відкрили вогонь по мирному населенню. Близько 100 одиниць ворожої військової техніки зайшло в місто. Населення чинить супротив», – зазначив мер.

    Раніше російські окупанти намагалися переконати владу міста Енергодар, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта.

    Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські окупаційні війська прямували до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. Однак містяни вийшли на зустріч «живим щитом» і зупинили ворога.

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    Теги: окупанти АЕС місто Енергодар
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    Окупанти прорвалися у напрямку до АЕС в Енергодарі