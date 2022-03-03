Окупанти прорвалися у напрямку до АЕС в Енергодарі

Вороги сьогодні увійшли в місто

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про прорив російських військ у напрямі до Запорізької АЕС. Про це він інформує на офіційному Telegram-каналі міського голови.

«Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають із того боку», – написав Орлов.

Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.

Нагадаємо, сьогодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що російські війська зайшли в місто.

«На блокпосту Енергодара окупанти відкрили вогонь по мирному населенню. Близько 100 одиниць ворожої військової техніки зайшло в місто. Населення чинить супротив», – зазначив мер.

Раніше російські окупанти намагалися переконати владу міста Енергодар, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські окупаційні війська прямували до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. Однак містяни вийшли на зустріч «живим щитом» і зупинили ворога.

Читайте також: