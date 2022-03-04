Ворог використовує «Гради» поблизу АЕС в Енергодарі

Уся Європа під загрозою через дії окупантів біля атомної станції

Російські загарбники не полишають спроб захопити Енергодар. За місто точаться бої, окупанти використовують «Гради» та артилерію. Однак проблему в тому, що там неподалік розташована найбільша у Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС. Про це повідомив Олексій Арестович на своєму каналі в Youtube.

«Ми розуміємо, що це російський традиційний спосіб війни не звертати уваги на можливі супроводжуючі наслідки, намагаючись вирішити свої бойові завдання», – сказав радник Банкової.

Нагадаємо, сьогодні увечері окупанти прорвалися у напрямку до АЕС в Енергодарі.

Також сьогодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що російські війська зайшли в місто.

«На блокпосту Енергодара окупанти відкрили вогонь по мирному населенню. Близько 100 одиниць ворожої військової техніки зайшло в місто. Населення чинить супротив», – зазначив мер.

Раніше російські окупанти намагалися переконати владу міста Енергодар, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські окупаційні війська прямували до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. Однак містяни вийшли на зустріч «живим щитом» і зупинили ворога.