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Чи змогли окупанти прорватися на Сумщині: відповідь прикордонників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи змогли окупанти прорватися на Сумщині: відповідь прикордонників
Українські захисники запобігають спробам заходу диверсантів у Сумській області
фото: ДПСУ

Активність російських диверсантів на прикордонні зменшилася

Українські захисники не допустили прориву ворогом державного кордону в Сумській області. Зокрема, на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі nv.ua.

«Прориву державного кордону російськими ДРГ (диверсійно-розвідувальними групами, – «Главком») на Сумщині, коли б відбулося боєзіткнення, за останній період у смугах оборони прикордонних підрозділів не було», – запевнив представник прикордонників.

За його словами, певна активність диверсантів ворога, звісно, зберігається, однак значно менша, ніж раніше.

«Серед завдань, які можуть стояти перед диверсійними групами, встановлення місць перебування українських захисників чи здійснення диверсійних дій направлених на ураження Сил оборони нашої країни, наведення засобів на місця розташування захисників», – пояснив Демченко.

Водночас він наголосив, що цю загрозу українські військові добре розуміють, тому роблять усе необхідне, щоб запобігати спробам заходу диверсантів, вчасно їх викривати і вибивати з території України.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

До слова, наразі у прикордонній Хотінській громаді є великі труднощі із міжміським та селищним сполученням та із електроенергією. Очільник Хотінської громади Микола Торяник розповів в інтерв'ю «Главкому», яким чином влада намагається підтримувати життя людей у селищах громади.

На думку аналітиків, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. 

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Теги: Держприкордонслужба кордон війна Сумщина диверсанти

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