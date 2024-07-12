Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова

11 липня українські війська незначно просунулися на схід у північній околиці Глибокого

Українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова під час продовження боїв на Харківському напрямку 11 липня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що українські війська незначно просунулися на схід у північній околиці Глибокого (на північ від Харкова), а російський мілблогер стверджував, що українські сили продовжують обхід Глибокого для контратаки на північ від населеного пункту.

Деякі російські мілблогери стверджували, що російські війська перетнули річку в центральній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова), але відомий пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував, що такі повідомлення неправдиві. Однак ISW спостерігав нещодавні геолокаційні кадри, які показують, що російська піхота перетнула річку Вовча.

11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська. Повідомляється, що на відео, опублікованому 10 липня, видно, як оператори безпілотників російського Африканського корпусу діють на Харківському напрямку після того, як 9 липня Міністерство оборони (МО) Росії підтвердило перекидання в цей район деяких підрозділів Африканського корпусу.