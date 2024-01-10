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Ексдиректор Палацу молоді і студентів Яценко став «заслуженим працівником культури РФ»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексдиректор Палацу молоді і студентів Яценко став «заслуженим працівником культури РФ»
Нагороду Яценку (ліворуч) вручив перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада призначила Володимира Яценка керувати Херсонською обласною філармонією стало відомо у серпні 2022 року

Фейковий директор Херсонської обласної філармонії Володимир Яценко отримав звання «Заслужений працівник культури Російської Федерації». Про це повідомляють проросійські Telegram-канали, посилаючись на окупаційне міністерство культури РФ.

Зазначається, що нагороду Яценку вручив перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про те, що окупаційна влада призначила Володимира Яценка керувати Херсонською обласною філармонією стало відомо у серпні 2022 року.

Раніше Яценко очолював Палац молоді і студентів. На цій посаді він «відзначився» тим, що у Палаці знайшли прихованих орендарів.

13 суб’єктів господарювання використовували 37% площі будівлі Палацу молоді і студентів на підставі договорів оренди столів, стільців та шаф. Оренду нерухомого майна суб’єкти господарювання не оформлювали і з тодішнім скликанням обласної ради це не погоджували.

Після цього Яценко отримав догану, намагався вигнати з Палацу спортивні клуби і був звільнений наприкінці 2017 року.

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Теги: колабораціонізм культура Херсонщина

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