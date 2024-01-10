Ексдиректор Палацу молоді і студентів Яценко став «заслуженим працівником культури РФ»

Окупаційна влада призначила Володимира Яценка керувати Херсонською обласною філармонією стало відомо у серпні 2022 року

Фейковий директор Херсонської обласної філармонії Володимир Яценко отримав звання «Заслужений працівник культури Російської Федерації». Про це повідомляють проросійські Telegram-канали, посилаючись на окупаційне міністерство культури РФ.

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Зазначається, що нагороду Яценку вручив перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про те, що окупаційна влада призначила Володимира Яценка керувати Херсонською обласною філармонією стало відомо у серпні 2022 року.

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Раніше Яценко очолював Палац молоді і студентів. На цій посаді він «відзначився» тим, що у Палаці знайшли прихованих орендарів.

13 суб’єктів господарювання використовували 37% площі будівлі Палацу молоді і студентів на підставі договорів оренди столів, стільців та шаф. Оренду нерухомого майна суб’єкти господарювання не оформлювали і з тодішнім скликанням обласної ради це не погоджували.

Після цього Яценко отримав догану, намагався вигнати з Палацу спортивні клуби і був звільнений наприкінці 2017 року.