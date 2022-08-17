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Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак

Альона Боженко
glavcom.ua
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на півдні
фото ілюстративне

Окупанти намагалися провести розвідку боєм позицій ЗСУ

На півдні України російські окупанти активізували авіаційні та ракетні атаки по позиціях українських захисників. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що на півдні ворог лишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу.

«Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак. Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами 9 разів вдарив по наших позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу «повітря – повітря» по нашому літаку. Наших втрат не допущено», – зазначає командування.

Також окупанти силами десантно-штурмового взводу намагалися провести розвідку боєм позицій ЗСУ в районі Білої Криниці Херсонської області, але зазнали поразки і відступили.

Водночас нашою авіацією було атаковано черговий ворожий опорний пункт та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки», – додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, 16 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Житомирщині. В області пролунали два вибухи.

Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав.

Теги: обстріл окупанти війна в Україні війна ЗСУ

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