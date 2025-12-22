Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, поїзди курсують із затримками
Під час інциденту травмувалися машиніст і помічник машиніста вантажного поїзда
Поблизу Коростеня стався схід вантажного поїзда з колії. Причини інциденту наразі з’ясовуються. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», пише «Главком».
Через так званий «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колії зійшов локомотив пасажирського поїзда.
Серед пасажирів травмованих немає. Водночас одна пасажирка отримала поріз склом – медичну допомогу їй надали на місці.
Під час інциденту травмувалися машиніст і помічник машиніста вантажного поїзда. Обох госпіталізували, поруч із ними перебувають колеги.
Зміни в русі поїздів
Поїзд №45/46 Харків – Ужгород слідуватиме з суттєвою затримкою. Його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Також інцидент вплине на рух низки інших поїздів – очікувані затримки становлять від 3 годин. Частину рейсів уже перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.
Через Фастів замість Коростеня курсуватимуть поїзди:
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта
- №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси.
- №92 Львів – Київ.
- №30 Ужгород – Київ.
- №8/150 Чернівці – Київ.
- №52 Перемишль – Київ.
- №68/20 Варшава, Холм – Київ.
- №108 Солотвино – Київ.
Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток, пропустять через Житомир – у цьому випадку затримка буде меншою.
На станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.
В «Укрзалізниці» повідомили, що паралельно працюють над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та прискоренням поїздів, які вимушено курсують об’їзними маршрутами.
