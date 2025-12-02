Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками

Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Програма дозволить використовувати 3 тис. км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх «Укрзалізниця» пропонуватиме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та другий клас Інтерсіті.

Як скористатися програмою

Встановіть або оновіть застосунок «Укрзалізниці» та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже завтра – 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ), №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів, №109/110 Львів – Миколаїв, №115/116 Суми – Київ, №121/122 Миколаїв – Київ, №127/128 Львів – Запоріжжя, №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів, №143/144 Суми – Рахів, №39/40 Солотвино – Запоріжжя, №45/44 Харків – Ужгород, №47/48 Запоріжжя – Мукачево, №51/52 Одеса – Запоріжжя, №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, №773/774 Київ – Конотоп, №87/88 Ковель – Запоріжжя, № 886/888 Фастів – Чернігів, №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

Місця другого класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.

«Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном «Укрзалізниця» запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік», – йдеться у повідомленні.

Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

Як оформити квиток за кілометри?

Завантажте або оновіть застосунок. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою «Дія. Підпис». Знайдіть позначку «3000» та натисніть «взяти участь» – і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на чотири подорожі. Оберіть потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

До слова, програма «УЗ-3000», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше. Про це заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.