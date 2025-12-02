Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця
фото: glavcom.ua

Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Програма дозволить використовувати 3 тис. км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх «Укрзалізниця» пропонуватиме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та другий клас Інтерсіті.

Як скористатися програмою

Встановіть або оновіть застосунок «Укрзалізниці» та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже завтра – 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  1. №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
  2. №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
  3. №109/110 Львів – Миколаїв,
  4. №115/116 Суми – Київ,
  5. №121/122 Миколаїв – Київ,
  6. №127/128 Львів – Запоріжжя,
  7. №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
  8. №143/144 Суми – Рахів,
  9. №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
  10. №45/44 Харків – Ужгород,
  11. №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
  12. №51/52 Одеса – Запоріжжя,
  13. №53/54 Дніпро – Одеса,
  14. №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
  15. №773/774 Київ – Конотоп,
  16. №87/88 Ковель – Запоріжжя,
  17. № 886/888 Фастів – Чернігів,
  18. №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня,
  • №17/18 Харків – Ужгород,
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

Місця другого класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ,
  • №723/722 Харків – Київ,
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

«Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном «Укрзалізниця» запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік», – йдеться у повідомленні.

Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

Як оформити квиток за кілометри?

  1. Завантажте або оновіть застосунок. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою «Дія. Підпис».
  2. Знайдіть позначку «3000» та натисніть «взяти участь» – і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на чотири подорожі.
  3. Оберіть потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

До слова, програма «УЗ-3000», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше. Про це заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами премʼєрки, держава планує надати держкомпанії фінансову допомогу до 16 млрд грн у 2026 році
Уряд рятує пасажирські перевезення «Укрзалізниці»: прем’єрка оголосила суми дотацій на 2025-2026 роки
4 листопада, 10:15
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
6 листопада, 23:59
«Укрзалізниця» заявила, що потяг № 99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в трьох містах Молдови
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
11 листопада, 09:20
Будь-хто, хто має достатні фінансові можливості, може замовити той самий тип вагона, яким до Києва подорожував експрезидент США Джо Байден
«У нас можна замовити «салон Байдена». Лещенко прорекламував унікальні вагони «Укрзалізниці»
20 листопада, 18:14
Перевізник через Чорноморськ запустив інтермодальний маршрут між Туреччиною та ЄС
Польський перевізник відкрив сполучення з Туреччиною через Чорноморськ
21 листопада, 17:20
«Укрзалізниця» планує збільшити міжнародні та внутрішні сполучення, а також кількість місць у пікові періоди
«Укрзалізниця» анонсувала нові внутрішні та міжнародні поїзди на 2025–2026 рік. Які напрямки
27 листопада, 18:36
Підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці загрожує роботі критичних галузей: заява Асоціації добувників
Підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці загрожує роботі критичних галузей: заява Асоціації добувників
19 листопада, 12:39
Прикордонний і митний контроль у потягах проходитиме без тривалих зупинок
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
26 листопада, 12:51
В Україні певні категорії пенсіонерів зобов’язані пройти так звану ідентифікацію, щоб і надалі отримувати державні виплати
Бронювання працівників, тарифи «Нової пошти»: що змінилося з 1 грудня
Вчора, 09:22

Суспільство

Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua