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Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі – звіт «Півдня»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі – звіт «Півдня»
Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано
фото ілюстративне

Загроза нанесення ракетних ударів з Чорного моря залишається високою

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 7 кораблів і катерів. Серед них немає жодного носія «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українські військові зазначили, що ворожі судна маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

«Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, зокрема з моря – залишається. Загроза атак дронами також цілком імовірна», – вказали в ОК «Південь».

Наші воїни закликали громадян бути пильними, виваженими й свідомими, а також берегти себе та близьких і не наражатись на небезпеку.

Нагадаємо, радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини.

До слова, триває 255-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: ракета Чорне море росія війна

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