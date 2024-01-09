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НБУ повідомив, яким банкам буде потрібний додатковий капітал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НБУ повідомив, яким банкам буде потрібний додатковий капітал
Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам, зокрема державному «Укрексімбанку»
фото з відкритих джерел

Більшість банків в Україні мають достатній капітал

Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному «Укрексімбанку», приватним банкам МТБ та Правексу. Про це йдеться у звіті НБУ.

Як зазначається у звіті, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

Водночас у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі. Це «Укрексімбанк», МТБ, Правекс Банк, «Укргазбанк» та Sense Bank. Останні два вже збільшили капітал до необхідного рівня.

За даними НБУ, два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта три мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:

  • до кінця вересня 2024 року – визначений з урахуванням граничного рівня 0%;
  • до кінця березня 2026 року – визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

Як зазначається у звіті, головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів.

Нацбанк оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році
Нацбанк оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році
фото: скріншот

Банки, для яких установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. Ключовими заходами в цих програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності.

Національний банк розпочав оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу у квітні 2023 року після майже дворічної перерви, спричиненої повномасштабною війною. В межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний утримався від прогнозів, яким буде курс долара 2024 року, але пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість».

До слова, голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, попри те, що 2023 рік був неймовірно складним, 2024 року Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги.

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Теги: банк Нацбанк Укрексімбанк гроші фінансування

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