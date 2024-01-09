НБУ повідомив, яким банкам буде потрібний додатковий капітал

Більшість банків в Україні мають достатній капітал

Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному «Укрексімбанку», приватним банкам МТБ та Правексу. Про це йдеться у звіті НБУ.

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Як зазначається у звіті, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

Водночас у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі. Це «Укрексімбанк», МТБ, Правекс Банк, «Укргазбанк» та Sense Bank. Останні два вже збільшили капітал до необхідного рівня.

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За даними НБУ, два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта три мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:

до кінця вересня 2024 року – визначений з урахуванням граничного рівня 0%;

до кінця березня 2026 року – визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

Як зазначається у звіті, головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів.

Нацбанк оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році фото: скріншот

Банки, для яких установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. Ключовими заходами в цих програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності.

Національний банк розпочав оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу у квітні 2023 року після майже дворічної перерви, спричиненої повномасштабною війною. В межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

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Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний утримався від прогнозів, яким буде курс долара 2024 року, але пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість».

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